Miért akarja megváltoztatni a nevét Lewis Hamilton?

2022 elején Lewis Hamilton bejelentette, hogy megkezdte megváltoztatni a nevét édesanyja tiszteletére.

Az Egyesült Királyság hagyományainak megfelelően a versenyző az édesapja, Anthony Hamilton vezetéknevét kapta meg a születésekor, míg édesanyja, Carmen Larbalestier neve nem szerepel hivatalosan.

A Ferrari versenyzője 2022-ben nyilatkozta, hogy tervezi édesanyja vezetéknevének, a Larbalestiernek a hozzáadását a nevéhez.

Lewis Hamilton says that he is changing his name to incorporate his mother’s maiden name so that it lives on with his legacy.

„My mum, I really want her name to continue on with the Hamilton name.”

He will soon race as Lewis Larbalestier-Hamilton. pic.twitter.com/cQUpaKuXUz

