Hamilton egy 70 éve tartó sikertelenségnek vethet véget

Hamilton 2025-ben szeretné véget vetni egy70 éve tartó várakozásnak a Ferrarinál, amit egy győzelemmel érhet el.

A Mercedes csapatát elhagyva Hamilton ikonikus #44-es számát viszi Brackleyből tovább Maranellóba, ahol Charles Leclerc csapattársaként fog versenyezni.

Valójában ez lesz az első alkalom az 1966-os Olasz Nagydíj óta, hogy a #44-es szám megjelenik a Cavallino Rampante (az ágaskodó ló) oldalán, amikor Giancarlo Baghetti nem ért el besorolható eredményt a Tifosi előtt.

De a #44-es Ferrari győzelmére még tovább kell visszatekinteni: egészen az 1955-ös Monacói Nagydíjig.

The one and only time a Ferrari wearing number 44 has won a Grand Prix… for now 👀

Maurice Trintignant did it on the streets of Monte Carlo, 70 years ago in 1955!

