Extrém új festés várható a Ferraritól Hamilton első szezonjára

Állítólag a Ferrari merész új külsőt tervez a 2025-ös F1-es szezonra, amely Lewis Hamilton első éve lesz a csapatnál.

A „Project 677” kódnevű autóhoz egy „intenzívebb” vörös árnyalatot készítenek, de a Ferrari nem tervezi, hogy a Mercedeshez hasonlóan teljesen eltérjen ikonikus színétől Hamilton érkezése miatt.

Lewis Hamilton javában készül élete első szezonjára a Ferrarinál, miután tavaly bejelentette, hogy a Mercedes csapatától többéves szerződéssel csatlakozik a Scuderiához.

A Mercedes a 2020-as szezon előtt cserélte le hagyományos ezüst színét feketére, hogy támogassa Hamilton társadalmi kampányait. Az utóbbi öt évben felváltva használták a két színt.

