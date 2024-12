Új korszak kezdődik Maranellóban: Ekkor mutatják be Hamilton első Ferrariját

A Ferrari 2025. február 19-én mutatja be új F1-es versenygépét, egy héttel a bahreini szezon előtti tesztek előtt.

A következő szezon új fejezetet nyit a Ferrari és Lewis Hamilton számára, mivel a brit pilóta és az olasz csapat most először fognak együtt dolgozni.

Hamilton a 2024-es F1-es szezon elején döntött úgy, hogy elhagyja a Mercedest, amellyel hosszú és rendkívül sikeres partnerségben hat világbajnoki címet szerzett.

A hétszeres világbajnok Charles Leclerc partnere lesz a Ferrarinál, aki már hetedik szezonját kezdi meg a maranellói csapat színeiben.

A Ferrari részt vesz a február 18-án, a londoni O2 Arénában megrendezendő F1 75 bemutató eseményen. Az eseményen mind a 10 csapat képviselteti magát.

Get ready to meet our 2025 challenger#ScuderiaFerrari pic.twitter.com/RZEZxRJ4YG

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 18, 2024