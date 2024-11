Komoly kiváltságban lesz része Hamiltonnak a Ferrarinál

A tervek szerint Hamilton egy régebbi Ferrari autóval tesztel majd a jövő év elején, egy privát teszt során, mielőtt a 2025-ös Ferrari volánja mögé ülne a bahreini előszezoni teszteken, február végén.

Hamilton az idei év elején jelentette be, hogy befejezi hosszú távú kapcsolatát a Mercedesszel, és a következő szezontól a Ferrari színeiben fog versenyezni.

A Ferrari azt remélte, hogy Hamilton már az idény utáni abu-dzabi teszten vezetheti az autót. Mostanra azonban ez a lehetőség teljesen kizártnak tűnik.

According to Sky Sports Italy, Lewis Hamilton’s first day at Ferrari has already been set, the date is still an absolute secret.

Lewis’ base in Maranello will be the home of Enzo Ferrari. Until now, only one driver had had this privilege: Michael Schumacher. pic.twitter.com/DYAQ9ZIjp1

