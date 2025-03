Verstappen az idén sem fog változtatni agresszív stílusán

Max Verstappen célja, hogy megszerezze ötödik Forma–1-es világbajnoki címét egy előrejelzések szerint szoros küzdelmet hozó szezonban.

A korábbi F1-es versenyző, Martin Brundle szerint Verstappen idén sem fog változtatni a kemény előzésein és az agresszív vezetési stílusán.

A holland versenyzőt pályafutása során többször kritizálták riválisai a kemény manőverei miatt, amelyek különösen a 2024-es szezon végén kerültek reflektorfénybe, amikor a bajnoki címért harcolt Lando Norris ellen.

Verstappen az idény hajrájában többször is a határokat feszegette, az USA-ban és Mexikóban is leszorította Norrist a pályáról, miközben bebiztosította negyedik világbajnoki címét.

Akkor kijelentette, hogy nem fog változtatni a vezetési stílusán – és Brundle szerint ez a hozzáállás a téli szünet után sem módosult.

Verstappen jövő hétvégén, az Ausztrál Nagydíjon kezdi meg az ötödik világbajnoki címéért folytatott küzdelmét.

