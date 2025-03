A 2025-ös F1-es előszezoni teszt legfontosabb tanulságai

Három nap tesztelés után Bahreinben, mindössze két héttel az ausztráliai szezonnyitó előtt, a RacingNews365 kiemelte a legfontosabb tanulságokat az előszezoni tesztekből.

Bár sokan drámai változásokat vártak, a Red Bull új RB21-es autója nagyon hasonlónak tűnik a hibákkal teli RB20-hoz. Max Verstappen a beállításokkal küszködött, és bár az utolsó napon a második helyet szerezte meg, a mechanikai problémák arra utaltak, hogy az autó szűk működési tartománnyal rendelkezik. A Red Bull új műszaki vezetője, Pierre Wache már bírálta a riválisok terveit, ami aggodalmakra adhat okot a csapat számára.

Adrian Newey megkezdi munkáját az Aston Martinnál műszaki partnereként, egy olyan csapatot átvéve, amely 2023 közepe óta nem tapasztalt jelentős teljesítménynövekedést. Bár javítottak a versenyzők korábbi panaszain, az AMR25 továbbra is lassú, és az Aston Martin egyelőre lemaradt a Williamstől és az Alpine-tól is.

Thinking for Adrian Newey, Red Bull’s deflection tactics and Audi headaches.

