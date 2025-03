Schumacher: Verstappen útja a Ferrarihoz is vezethet

Max Verstappen jövője az elmúlt évben sok beszédtémát szolgáltatott, de vajon a Ferrari lehet a világbajnok potenciális új célpontja?

A korábbi F1-es versenyző, Ralf Schumacher szerint Max Verstappen jövője során lehetőség nyílhat arra, hogy a Ferrarihoz igazoljon.

A négyszeres világbajnok 2016-ban került a Red Bull csapatához, és azóta négy F1-es bajnoki címet nyert.

Azonban az Aston Martin is lehetséges célpontként merült fel Verstappen számára, miután a híres autótervező, Adrian Newey csatlakozott a projekthez idén.

A holland világbajnokot a Mercedesszel is összefüggésbe hozták, miután a csapatfőnök, Toto Wolff tavaly nyilvánosan is szeretett volna Verstappennel tárgyalni.

De Schumacher a Sky Sports Deutschlandnak nyilatkozva nem tartja a Mercedest – jelenlegi formájában – megfelelő jelöltnek Verstappen számára.

„Meg kell várnunk, mi történik. A Mercedesnek persze még mindig az a problémája, hogy nem tudják, merre fejlesszék az autót. Legalábbis úgy tűnik, de még korai van. Ha mindkét pilóta nagyon jól kijön egymással, akkor Toto Wolff nem akarhat senkit feláldozni. És ott van a pénzügyi szempont is. Max Verstappen nem éppen olcsó. Ha két olyan pilótád van, akik jól működnek együtt, akkor talán az a jobb választás” – mondta Schumacher.

Verstappen szerződése a Red Bull csapatával 2028-ig szól, azonban ez nem állította meg a lehetséges korai távozásról szóló beszédet.

