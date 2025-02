Az FIA közleményt adott ki a Verstappen és Horner kifütyülése után

Max Verstappent és Christian Hornert hangosan kifütyülték a londoni szezonnyitó eseményen, az FIA pedig hivatalos közleményt adott ki az esettel kapcsolatban.

Az FIA nyilatkozatot tett közzé a keddi F1 75 bemutatón történt incidens után. A világbajnoki címvédő Max Verstappen és a Red Bull csapatfőnöke Christian Horner is érintett volt.

A holland versenyzőt és a Red Bull csapatfőnökét a londoni esemény során folyamatosan kifütyülték. Minden alkalommal, amikor a kamerák rájuk fókuszáltak, vagy akár csak a nevüket említették.

Ez a legújabb eset Verstappen elleni kifütyülések sorában, amelynek korábbi csúcspontja a tavalyi Brit Nagydíjon volt.

Az FIA közleménye azt követően érkezett, hogy Verstappen édesapja, Jos bejelentette: fia bojkottálni fogja a jövőbeli különleges eseményeket Angliában.

The FIA has called for respect from fans after Max Verstappen and Christian Horner were booed during Tuesday’s F1 75 event.

