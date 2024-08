Valószínűtlen igazolás merült fel a Barca kapcsán

Ilkay Gündogan esetleges távozása, valamint Federico Chiesa teljesen váratlan érkezésének lehetősége után valószínűtlen név merült fel a Barcelona kapcsán.

Az elmúlt 24-48 órában a Barcelona labdarúgócsapata legtöbbször Ilkay Gündogan jövőjének kérdésessége miatt került be a hírösszefoglalókba. A német játékmester kapcsán új információkról mi magunk sem tudunk beszámolni. A The Guardian információi alapján a City szívesen látná újra soraiban a 33 éves futballistát, aki a hétvégi, Valencia elleni bajnokin nem jutott szóhoz. A 342 millió eurós kivásárlási ár nyilván nem merül fel egyetlen kérőben sem, ám ettől még van esély a távozására. És esetleges „lécelése” több. pótmegoldást is felvetett.

Az egyik ilyen tegnap este látott napvilágot, Erről mi magunk is beszámoltunk, és nagyon sokan érezték úgy, hogy érdemes elolvasni a Federico Chiesa megszerzéséről szóló hírünket.

Ma délelőtt aztán spanyol kollégánk, Fernando Polo robbantotta a „bombát”. Ez alapján az AC Milan portugál szélsője, Rafael Leao megszerzésén dolgoznak Laportáék. Vagy legalábbis szóba került a 90 millió euró környéki összegért megszerezhető Milan-spíler megkaparintása.

[Fernando Polo] | JUST IN 🚨

🔸FC Barcelona have started looking for alternatives to Nico Williams, who is closer to staying at Athletic Club.

🔹Luis Díaz, Rafael Leão and Kingsley Coman among those players in their radar. pic.twitter.com/ZBwRTR0IaC

— infosfcb 𝕏 (@infosfcb) August 12, 2024