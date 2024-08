Váratlan helyről igazolhat a Barcelona

A támadó szívesen csatlakozna a katalánokhoz.

A Barcelona „fontolóra vette” Federico Chiesa leigazolását – állítja a Diario Sport újságírója, Lluis Miguelsanz és Victor Gonzalez.

Az olasz játékost augusztus elején hozták szóba a gránátvörös-kékekkel. A Barca körülbelül 14 millió eurót költhetne a szélsőre, de a klub csak akkor tehet ajánlatot, ha előbb néhány játékost elad. Egy friss átfogó egészségügyi jelentés szerint az olasz támadó teljesen felépült a korábbi térdsérüléséből.

❗️Barcelona have received in depth medical reports on Federico Chiesa’s knee injury. He has recovered fully, and is in perfect conditions.

— @sport pic.twitter.com/Ku7GFMQISI

— Barça Universal (@BarcaUniversal) August 19, 2024