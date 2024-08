Gündogan: Irány Manchester?

A hírek szerint Ilkay Gündogan már felvette a kapcsolatot a Manchester City-vel a lehetséges visszatérésének az ügyében. Miután egyre közeledik a válás közte és a Barcelona között.

A 33 éves játékos 2023-ban éppen Manchesterből érkezett. De nagyon úgy tűnik, hogy az új vezetőedzőnél nem lesz biztos helye a csapatban, így mindenképpen váltana, Annál is inkább, mert már csak egy éve van hátra a szerződéséből.

A Barca új trénere Hansi Flick bízik abban, hogy Gündogan marad. De ez inkább már csak kincstári optimizmus a részéről.

A Catalunya Radio szerint Gündogan a hét elején felvette a kapcsolatot a a City illetékeseivel és a Premier League címvédője szívesen leigazolná újra a futballistát.

A Barca trénere ugyan másként gondolja, de a Barcelona vezetőségének még jól is jönne egy „békés szakítás”. Ugyanis a Gündogan bérétől megszabadulva, javulna a pénzügyi egyensúly is. Ami segítené a La Ligába az új játékosok regisztrálását és lehetőség lenne új igazolásokra is.