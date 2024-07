Nincs megállás: uruguayi középpályással erősíthet a Manchester United

Egyre közelebb a megállapodás.

Rendkívül aktív az átigazolási piacon a Manchester United. Nem sokkal az követően, hogy bejelentették a 18 éves középhátvéd, Leny Yoro szerződtetését, rövidesen a középpályás sort is megerősíthetik a Vörös Ördögök.

Fabrizio Romano információi szerint a MU a személyes feltételekről már megállapodott az uruguayi Manuel Ugartéval. A játékos Bajnokok Ligája-szereplés nélkül is szívesen költözne az Old Traffordra. A transzferguru az X-en azt írta, folytatódnak a klubok közötti tárgyalások a PSG-vel, mivel több kérője is akad a középpályásnak.

Érdekesség, hogy Ugartét ugyanaz a játékosügynök képviseli, mint Leny Yorót: Jorge Mendes.

🚨🔴 Manchester United have agreed on personal terms with Manuel Ugarte.

Contract terms discussed, player keen on moving to United even without Champions League football.

Club-to-club talks continue with PSG, as more clubs also inquired.

Same agent as Leny Yoro: Jorge Mendes. pic.twitter.com/vyox9phNlQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2024