Rio Ferdinand is köszöntötte az MU új, 62 millió euróért vett védőjét

Fél Európa akarta őt, végül a Manchester United mellett döntött. A klub legendás védője pedig azonnal bátorította őt néhány kedves szóval és leszögezte, nagy dolgok várnak rá.

Az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester United hivatalosan is bejelentette második nyári igazolását Joshua Zirkzee szerződtetése után. Az MU 62 millió euró fejében szerződtette a Lille-től Leny Yorot, akit számos európai sztárcsapat, köztük a Real Madrid is szeretett volna megszerezni. A 18 esztendős hátvéd szerződése jövő nyáron járt volna le a francia csapatnál. A The Athletic információi szerint a transzferben kulcsszerepe volt az új sportigazgatónak, Dan Ashworth-nek.

Yoro fotózásán meglepte őt a klub és videón kapcsolták a Manchester United legendás védőjét, Rio Ferdinandot, hogy az első között köszönthesse az ifjú tehetséget.

„Leny! Hogy vagy, testvér? Gratulálok! Üdv a Manchester Unitednél, mindent jót kívánok neked. Tudom, hogy keményen fogsz dolgozni, és ez a titok nyitja. Kemény munka, kemény munka, kemény munka. A játék minden elemében és akkor garantált a siker! A tehetséged megvan hozzá és nagy játékossá válhatsz ennél a nagyszerű klubnál. Alig várom, hogy találkozzunk! Sok sikert, Leny!”

Maga a játékos is megosztott néhány gondolatot az MU-hoz való érkezésével kapcsolatban.

„Egy ekkora csapathoz igazolni óriási megtiszteltetés. Már az első beszélgetésinktől kezdve láttam magam előtt az utat, hogy milyen fejlődés várhat itt rám. Tudom, hogy milyen történelme van itt a fiatal labdarúgóknak, és azt hiszem ez a tökéletes hely számomra, hogy elérjem az álmaimat és megvalósítsam a céljaimat. Alig várom, hogy elkezdődjön a közös utunk!” – nyilatkozta Leny Yoro.

🔴 Leny Yoro on why he accepted Man United: “Since my first conversations with the club, they set out a clear plan for how I can develop as part of this exciting project, showing a lot of care for me and my family”.

“It’s incredible honour to sign for club of Man Utd stature”. pic.twitter.com/7UcJMSW4WP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2024