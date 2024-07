Megvan a Manchester United újabb nyári szerzeménye

Leny Yoro számára a Real Madrid volt az álom, de úgy tűnik, hogy végül a Manchester Unitednél köt ki. A hírek szerint ugyanis szerdán elutazott az angol klubhoz, hogy részt vegyen a kötelező orvosi vizsgálaton.

Ez pedig azt jelenti, hogy a Lille 18 éves középhátvédjáért az angol klub kifizette a kért ajánlatot, amely a hírek szerint 50 millió font körül van.

Úgy tűnik tehát, miután a United miután megerősítette a holland trénerét a menedzseri székben, úgy döntött, hogy „megtámogatja humán erőforrás szinten is”.

Yoro a második United igazolás a héten és csak kettőjükre már közel 100 millió fontot költött el a klub.

A United igazolási politikája azonban valóban változott, hiszen ifjú titánokat választanak, akikkel hosszú távon lehet számolni.

A The Athletic értesülései szerint Leny Yoro szerda délután már Carringtonban lesz és talán be is jelentik a héten.

A játékos ugyan a Realt favorizálta, de Lille végül az angol klub ajánlatát fogadta el. A spanyolok ugyanis ebbe a versenybe nem voltak hajlandóak beszállni érdemi ajánlattal.

Yoro az elmúlt szezonban 35 alkalommal szerepelt a Lille-ben és két gólt szerzett.