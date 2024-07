Yoro hamis kijelentést volt kénytelen cáfolni

A francia Lille OSC 19 éves játékosa, Leny Yoro kapcsán merült fel fura, és mint később kiderült, hamis kijelentés.

Az ifjú hátvéd játékjogáért fél Európa sorban áll, többek között a Manchester United és a Real Madrid is.

Előbbi klub kapcsán került elő egy olyan bejegyzés az X – egykori Twitter – felületén, amelyben jelzi a leny_yoro felhasználónevű profil tulajdonosa, hogy esze ágában nincs a ManUtd-be igazolni.

Nem akarlak titeket, ManUtd. Hagyjatok békén.

Erre reagált Leny Yoro, a következőképpen, miután kapta egyik üzenetet a másik után.

Lille defender Leny Yoro posted his first tweet in over a month to respond to an X account impersonating him and claiming that he didn’t want to join Manchester United 👀 pic.twitter.com/bJMImA7q5B

— ESPN UK (@ESPNUK) July 10, 2024