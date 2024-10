Újabb szerződéshosszabbítás, épül a jövő csapata a Barcelonánál

Hansi Flick egyelőre varázsol az FC Barcelonánál. A katalán együttes vezeti a La Ligát, pedig a nyáron csak egyetlen igazolásuk volt, Dani Olmo, aki viszont nagyon bejött. Valamint nem elhanyagolható tény az sem, hogy Lamine Yamal 17 éves kora ellenére már most klasszis szinten játszik. A gránátvörös-kék mezes együttes a hétvégén a Sevillát múlta felül 5-1-re, szerdán pedig a Bajnokok Ligájában a Bayern München ellen lép pályára. Elnézve a jelenlegi keretet, a rengeteg tehetséges fiatalt, igazán dicsőséges idők előtt állhat a Barca. A klub vezetősége gőzerővel dolgozik Lamine Yamal szerződésén is. Hiszen ahogy betölti a 18. életévét elkötelezheti magát a csapatnál, ami szánt szándéka.

Nemrégiben az egész szezonra kidőlő, ám az idény elején remek formában játszó Marc Bernal szerződését is módosították és 500 millió euróra emelték a kivásárlási árát. Most pedig Fermín Lópezzel, a spanyolok Eb-győztes és olimpiai bajnok támadójával szeretnének hosszabbítani. Sajtóértesülések szerint pedig a 21 esztendős futballista kész is elfogadni a 2029-ig szóló új kontraktusát. Hasonlóképp csapattársához neki is magasabb fizetés lesz az új szerződésében és egy jóval nagyobb kivásárlási ár.

🔵🔴 Barça continue their new contract plan as Fermín López has sealed his agreement until June 2029.

After Marc Bernal, Fermín new deal with salary rise and new release clause will be announced soon.

Next ones: Gavi, Pedri and talks on with Frenkie de Jong and Araújo. pic.twitter.com/BYNaHwN13n

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2024