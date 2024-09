20 millióról 500 millióra – Megemeli játékosa kivásárlási záradékát a Barcelona

Ahogyan korábban másokkal, úgy vele is biztosra mennek, hiszen egy újabb kivételes tehetség bontakozhat ki majd a Barcelonában.

Marc Bernalnak csupán néhány meccs jutott az idény elején, mielőtt térdszalag-szakadást szenvedett, aminek következtében az egész szezont ki kell hagynia. Azonban ezeken a mérkőzéseken is látszott, a 17 esztendős középpályás egy csiszolatlan gyémánt, egy újabb kivételes tehetség a La Masiáról. A Barcelona nem is akar kockáztatni vele kapcsolatban, a Jijantes FC információi szerint az új szerződésében 500 millió eurós kivásárlási záradékot tesznek majd, hogy hosszú időre magukhoz láncolják a spanyol futballistát.

Ez a második legmagasabb ‘klauza’ lenne a klubnál. Ami nem teljes mértékben igaz, ugyanis több Barca-játékosnak is egy milliárd eurós záradék szerepel a kontraktusában, így Lamine Yamalnak, Ansu Fatinak, Ferrán Torresnek, Raphinhának, Jules Koundénak, Pedrinek, Gavinak, Ronald Araujonak, Noah Darvichnak és Alejandro Baldénak is. Ezek alapján nem meglepő a döntés, ugyanis legjobbjait szereti bebiztosítani a katalán együttes, és Bernallal is így tesznek.

A hírek szerint az új megállapodást ezen a héten írhatja majd alá a 17 éves labdarúgó, az eddigi feltételekben 20 millió euró szerepelt, amit a Manchester United és a Newcastle United is fontolgatott.