Újabb játékos távozhat a Manchester Unitedtől

A múlt héten a Real Betis hivatalosan is megszerezte a Manchester United szélsőjét, Antonyt, és most úgy tűnik, egy újabb megállapodást köt a két klub.

A Betis rendkívül elégedett Antony szezon végéig szóló kölcsönszerződésével. Bár a megállapodás tartalmaz bizonyos pénzbüntetési záradékokat, a két klub között továbbra is jó kapcsolat áll fenn, ennek eredményeként pedig most felmerült Tyrell Malacia érkezésének lehetősége is.

Malacia az elmúlt 12-18 hónapban komoly sérülésekkel küzdött, ami jelentősen visszavetette szerepét a csapatban. Mindemellett a Manchester United hamarosan szerződteti a Lille balhátvédjét, Patrick Dorgut, ami azt jelenti, hogy a holland védő kölcsönben elérhetővé válhat. A CaughtOffside szerint a Betis érdeklődik iránta.

Kérdéses ugyanakkor, hogy a klub meg tudná-e engedni magának a szerződtetését, mivel várhatóan Malacia bérének jelentős részét fedezniük kellene.

A balhátvéd pozíció neuralgikus pont a Betis számára ebben a szezonban. Ricardo Rodríguez és Romain Perraud sem tudott meggyőző teljesítményt nyújtani. Emiatt a klub már egy ideje új játékost keres erre a posztra.

A Betisnek van némi mozgástere az átigazolási piacon, miután Rui Silva és Assane Diao eladásából bevételhez jutott. Mindezek ellenére a jól ismert pénzügyi nehézségek miatt a bérkeretük továbbra is szűkös. Malacia szerződtetésére normál körülmények között is lenne érdeklődés, de a megállapodás megkötése a téli átigazolási időszak jövő heti zárása előtt rendkívül nehéz lehet.