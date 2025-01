MU: megvan az Amorim-éra első igazolása

A Manchester United megállapodott a Lecce csapatával Patrick Dorgu átigazolásáról. A 20 éves balhátvéd Ruben Amorim első igazolása a Vörös Ördögöknél – számolt be róla Fabrizio Romano.

Az üzlet értéke 30 millió euró, amelyet további 5 millió eurós feltételes bónuszok egészíthetnek ki. Várhatóan a következő 24 órában véglegesítik a dokumentumokat.

A dán balbekk már megállapodott a személyes feltételekről a Uniteddel, és hosszú távú szerződést köt a klubbal.

🚨🔴 Patrick Dorgu to Manchester United, here we go! Verbal agreement in place with Lecce, documents to be checked in next 24h.

Fee will be €30m plus €5m in add-ons not guaranteed.

Long term contract agreed days ago with the player…

…and first signing for Rúben Amorim. 🤝🏻 pic.twitter.com/YZkKX4YnHp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2025