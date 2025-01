78 éves világhírű atlétikai edzőt szerződtetett a Manchester United

A cél a játékosok futásteljesítményének fejlesztése és javítása.

Rúben Amorim, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester United vezetőedzője már többször hangsúlyozta, hogy milyen fontosnak tartja a csapat fizikai állapotának javítását. A portugál szakember nehéz két hónapon van túl. Nem igazán sikerült megfordítani a dolgok alakulását, de talán minden szurkoló tudta, hogy nincs új a nap alatt és nem lesz világklasszis gárda két hét alatt az MU-ból. Viszont az út, melyet igyekeznek kijelölni, az jó és biztató.

Ennek okaként szerződtették a világhírű atlétikai edzőt, Harry Marrát, hogy segítse a Manchester United csapatának állóképességének és futóteljesítményének javítását. A 78 esztendős amerikai szakember korábban Ashton Eaton olimpiai és világbajnok tízpróbázót edzette – írja a The Times.

