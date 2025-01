Amorim: hamarabb játszatnám a kapusedzőt, mint Rashfordot

Aki egyébként 63 éves.

Marcus Rashford lett Rúben Amorim érkezésének az egyik legnagyobb vesztese. A 27 esztendős angol csatár idén még keretbe sem került a Manchester Unitednél, az előző négy találkozót rendre az edző döntése miatt hagyta ki. Az MU ugyan vasárnap este 1-0-ra nyert a Fulham ellen idegenben egy szerencsés góllal és ezzel kettőből kettő sikerrel zárt a múlt hetet, de a játék képe még mindig hagy kívánnivalót maga után. Marcus Rashforddal kapcsolatban az a hír járja, hogy a Barcelona ajánlatára vár és spanyol sajtóhírek szerint egy szaúdi klub heti 600 ezer fontos ajánlatát is visszautasította. Értelemszerűen erről és a körülötte kialakult helyzetről is kérdezték Amorimot a vasárnap esti sajtótájékoztatón.

„Mindig ugyanaz az ok. Az edzés. Én így nézek egy futballistát, mert ez határozza meg a teljesítményét. A mindennapok, az edzésen mutatott attitűd. Ha a helyzet nem változik, én sem fogok változtatni. Mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak. Ha belerakja valaki a maximumot, akkor annak megadom a lehetőséget” – beszélt a portugál edző sejtelmesen utalva Rashfordra.

🚨🗣️ „I will put [Jorge] Vital before I put a player that doesn’t give the maximum everyday.”

The full quote as Rúben Amorim suggests he would rather put his 63-year-old goalkeeping coach on the bench than Marcus Rashford…#MUFC pic.twitter.com/uewVPSRyde

— Stretford Paddock (@StretfordPaddck) January 26, 2025