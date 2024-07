Újabb botrányos ünneplés – feljelenti Gibraltár a spanyolokat

Nem bírt magával az Eb legjobbjának megválasztott spanyol középpályás.

A Gibraltári Labdarúgó Szövetség hivatalos panaszt nyújtott be az UEFA-hoz, miután a spanyol játékosok az Eb-győzelmet követően azt skandálták, hogy „Gibraltár spanyol”.

A spanyol válogatott 2-1-re legyőzte Angliát a németországi Európa-bajnokság döntőjében. A harmadik Eb-győzelmüket arató hispánokat hatalmas ünnepség fogadta Madridban. Ezen az eseményen konferálta fel Morata Musialát csipkedve Carvajalt. Nem ez volt azonban az egyetlen visszás jelenet a műsor alatt.

A torna legjobbjának megválasztott Rodri úgy érezhette, a csapatkapitány nem hergelte fel kellően a szurkolókat. Ezért azt kezdte skandálni: „Gibraltár spanyol!”. Morata odafordult a Manchester City-ben futballozó Rodrihoz és azt mondta: Angliában játszol, haver!” Mire Rodri azt felelte: „Nem érdekel!”

Rodri: Gibraltar is Spanish. Morata: You play in England, mate. Rodri: I couldn’t care less. pic.twitter.com/cfgClNDBto — Zach Lowy (@ZachLowy) July 15, 2024

Gibraltár egy brit tengerentúli terület, így érhető módon a helyieknél kiverte a biztosítékot az ominózus eset. A Gibraltári Labdarúgó Szövetség (GFA) kifejezte, hogy az énekeket bemutató videót dühvel, döbbenettel és csalódással fogadták. Egyúttal kijelentették, hogy a szóban forgó magatartás mélyen sértő a gibraltáriak számára, akik többször is gyakorolták demokratikus jogaikat, hogy megőrizzék brit tengerentúli területi státuszukat.

„Bár Gibraltár határos Spanyolországgal, és nagyra értékeli szoros együttműködési kapcsolatát Spanyolországgal és a spanyol néppel, brit tengerentúli terület és az is marad.” – írták a közleményben.

Nemcsak Európában, hanem Dél-Amerikában is botrány övezte a kontinenstorna győztesének ünneplését. Enzo Fernandezt élőben közvetítette, amint az argentin játékosok franciákat gúnyoló rasszista dalt énekelnek a Copa América-győzelmet követően. Mint arról a Sport365 beszámolt, óriási vihart kavart az eset. Az argentin kormány arra kérte Lionel Messit, hogy kérjen bocsánatot a csapattársa tettéért. Enzo Fernandez később elnézést kért a videó miatt. A Chelsea azonban már hivatalosan is vizsgálja a játékosa tettét és valószínűleg a FIFA is ezt fogja tenni.