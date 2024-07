Áll a bál a Chelsea-nél – reagáltak Enzo rasszista nótájára

A londoni klub argentin válogatott labdarúgója a Copa América-diadal mámoros ünneplése közben feledkezett meg csúnyán magáról.

Enzo Fernández komoly közutálatnak örvend jelen pillanatban. Nem mondhatjuk azonban, hogy ne tett volna érte.

A Chelsea középpályása a Kolumbia ellen hosszabbítás után 1-0-ra megnyert Copa América-döntőt követően élő adásban énekelt rasszista, franciaellenes rigmusokat. A francia válogatottat szidó „nóta” még a 2022-es vb-n terjedt el az argentin szurkolók körében.

„Franciaországért játszanak, de a szüleik Angolából származnak. Az anyjuk kameruni, az apjuk nigériai, az útlevelükön mégis Franciaország szerepel” – szól a dalszöveg.

A csapatbuszon szinte mindenki dalolászott, azonban amikor észrevették Fernández tettét, szinte azonnal hallani lehetett, hogy valaki a felvétel leállítására szólítja fel a játékost.

A Francia labdarúgó-szövetség hivatalos közleményben jelentette ki, hogy elitéli az dalt, és jogi útra tereli az ügyet.

Enzo Fernández komoly bajba kerülhet a Chelsea-nél is. Nagy örömében az argentin valószínűleg azt is elfelejtette, hogy klubcsapatában több francia játékos is csapattársa.

Elsőként Wesley Fofana szólalt fel az ügyben, aki a videót saját oldalán megosztva írta a következőt:

„Ez a futball 2024-ben: gátlástalan rasszizmus”– posztolta a francia, mellé pedig három arcát eltakaró emojit is tett.

Le football en 2024 : racisme décomplexé 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/MGkH5wPmNU — Wesley Fofana (@Wesley_Fofana3) July 16, 2024

Az eset után a bekk ki is követte az Instagramon a játékost, majd rögtön utána így tett Axel Disasi és Malo Gusto is.

Három gall csapattársának – és mellé az egész csapatnak – lesz mit megmagyaráznia Enzónak a visszatérésekor.

Szintén a Chelsea-ben futballozik Benoit Badiashile, Christopher Nkunku és Malang Sarr is, ők viszont egyelőre nem kommentálták az incidenst.

A Kékek vezetőedzője, Enzo Maresca előtt tehát komoly feladat áll, ha a felkészülés érdemi kezdete előtt orvosolni szeretné a kialakult helyzetet.