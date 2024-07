„Hol van Musiala?” – így hergelte a spanyol közönséget Morata

Nem fukarkodott a jelzőkkel, amikor felkonferálta csapattársát.

„A pitbull, a világ legjobb jobbhátvédje… hol van Musiala? DANI CARVAJAL!” – Alvaro Morata így konferálta fel a spanyol szurkolóknak a Real Madrid védőjét, Carvajalt.

Morata introduced Dani Carvajal by saying

“The PITBULL, Where is Musiala? The greatest RB in the world.. Dani Carvajal”

😭😭😭 pic.twitter.com/HLkJkWFzAF

— WolfRMFC (@WolfRMFC) July 15, 2024