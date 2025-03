Szoboszlai a kezdőben, így áll fel a Liverpool a Ligakupa-döntőn

A Liverpool története tizenegyedik Ligakupa-sikerére hajt, míg a Newcastle 70 év után nyerne ismét trófeát.

Vasárnap 17 óra 30 perctől kezdődik a labdarúgó Angol Ligakupa döntője, melyet a Liverpool és a Newcastle vív egymással a londoni Wembley-ben. Arne Slot kezdőcsapatában ezúttal is ott van Szoboszlai Dominik, akit szombaton február legjobb játékosának választottak a Vörösök szurkolói. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya az előző hónapban szinte minden meccsét végigjátszotta és három gólt, valamint egy gólpasszt jegyzett.

🔴⚪ Liverpool (4-3-3): Kelleher – Quansah, Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai – Szalah, Jota, Luis Díaz.

⚫⚪ Newcastle (4-3-3): Pope – Trippier, Schär, Burn, Livramento – Guimarães, Tonali, Joelinton – Murphy, Isak, Barnes.

Here’s how we line up for the #CarabaoCupFinal 👊

UP THE REDS! 🔴

— Liverpool FC (@LFC) March 16, 2025