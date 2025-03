Nem félek senkitől – Isak a Liverpool elleni Ligakupa döntőről

Az Angol Ligakupa döntőjét megelőzően - ahol a Newcastle és a Liverpool csap össze - Alexander Isak beszélt a várható párharcáról Virgil van Dijk-kal, elismerve a Liverpool védelmének kvalitásait, de hangsúlyozva, hogy nem fél senkitől.

„Nem mondanám, hogy bárkitől is félek, ez egy erős szó. Nagy tisztelettel vagyok azok iránt a játékosok iránt, akikkel szemben játszom. Nagy tisztelettel vagyok Van Dijk és az egész védelem felé” – kezdte Isak.

„Olyan játékos vagyok, aki mindig csak magára koncentrál. Ha a megfelelő dolgokat teszem, ha a legjobb játékomat nyújtom, akkor úgy érzem, hogy segíteni fogok a csapatomnak. Nem igazán egy-egy játékos elleni párharcról van szó, hanem a Newcastle és a Liverpool mérkőzéséről” – mondta a Newcastle sztárja.

March 14, 2025