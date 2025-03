Megszólalt Isak eladásával kapcsolatban a Newcastle vezetője

A Newcastle vezérigazgatója, Darren Eales kijelentette, a klubnak nem áll szándékában eladni Alexander Isakot vagy bármelyik kulcsjátékosát.

Isakot a Newcastle legértékesebb játékosának tartják, de más sztárok, például Bruno Guimarães és Sandro Tonali neve is felmerült lehetséges távozóként. Ennek ellenére a klub sem szerződéses, sem pénzügyi szempontból nincs rákényszerítve, hogy megváljon tőlük, amit Eales egyértelművé tett a nyári átigazolási időszak előtt.

„Senki sem tart fegyvert a fejünkhöz, hogy el kelljen adnunk a kulcsjátékosainkat. Még csak gondolni is őrültség lenne erre. Mindannyian hosszú távú szerződéssel rendelkeznek. Tudjuk, hogy Isak világszínvonalú játékos, és más csapatok is figyelik. De frusztráló, amikor egy alacsonyabb szintű klubként tekintenek ránk, amelynek el kell adnia a játékosait” – mondta Eales a The Guardian-nek.