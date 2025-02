Végleg lemondott a sztárcsatárok megszerzéséről a Barca

A katalánok elálltak Gyökeres és Isak szerződtetésétől, Lewandowskival képzelik el a jövőt.

A Diario Sport értesülései szerint a Barcelona végleg elvetette Viktor Gyökeres (Sporting CP) és Alexander Isak (Newcastle) leigazolásának lehetőségét, mivel továbbra is Robert Lewandowskira kívánnak építeni.

A klub megvizsgálta egy klasszis csatár szerződtetésének lehetőségét, de anyagi okok miatt végül úgy döntött, gazdaságilag kifizetődőbb Lewandowskit megtartani.

A lengyel támadó augusztusban tölti be a 37. életévét, ennek ellenére ebben a szezonban is szép számmal termeli a gólokat. Minden sorozatot figyelembe véve 35 mérkőzésén 32 alkalommal talált be. A Valencia elleni gólja pedig a Flick-éra századik találatának bizonyult Barcelonában.

Robert Lewandowski’s strike against Valencia is Barça’s 100th official goal of the Hansi Flick era! 💯 pic.twitter.com/QKhepaTozb — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 26, 2025

A Barca a következő hetekben aktiválni fogja Lewandowski szerződésének egyéves hosszabbítását, elismerve ezzel kiemelkedő teljesítményét.