Szoboszlaiék címvédésre készülnek az Angol Ligakupában

Vasárnap a londoni Wembley Stadionban rendezik a labdarúgó Angol Ligakupa 65. kiírásának döntőjét, amelyben Szoboszlai Dominik csapata, a címvédő Liverpool a Newcastle United ellen lép pályára.

Arne Slot együttese nem túl jó előjelekkel várja az összecsapást, ugyanis kedden a Bajnokok Ligájában hazai környezetben 11-esekkel búcsúzott a Paris Saint-Germainnel szemben a nyolcaddöntőben, úgy, hogy idegenbeli győzelemmel várta a visszavágót.

A magyar válogatott csapatkapitánya – aki tavaly sérülés miatt kihagyta a finálét – abszolút alapembernek számít a holland szakembernél, még ha a BL-csata ráadásában nem sokkal a 11-esek előtt le is cserélte őt.

A bajnokságban a végső siker kapujában álló Liverpool számára ugyanakkor bizakodásra ad okot, hogy tíz éve őrzi veretlenségét a Newcastle Uniteddel szemben. A Premier League mostani kiírásában, decemberben idegenben 3-3-as döntetlent ért el, hazai pályán pedig bő két héttel ezelőtt 2-0-ra diadalmaskodott, utóbbi találkozón Szoboszlai szerezte csapata első gólját.

– mondta Szoboszlai a klub hivatalos közösségi média felületén.

Dominik Szoboszlai on the Carabao Cup Final:

“We are ready to fight. You never know who is going to play, but it doesn’t matter on our side who is playing in midfield – everybody is ready to fight and everybody is ready to give everything for the team.” pic.twitter.com/sHYTtbxumO

