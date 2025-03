Szalah-t is túlszárnyalva Szoboszlai Dominik lett február legjobbja!

Három gól, egy gólpassz, végigjátszott mérkőzések sora és vasárnap a Ligakupa döntőben mindezt akár megkoronázhatja.

Szoboszlai Dominik elképesztő hónapot tudhat maga mögött az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpoolnál, amit a szurkolók is elismertek: a magyar középpályás lett a klub február hónap játékosa a Standard Chartered szavazáson. Ez az első alkalom, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya elnyerte ezt az elismerést.

A 24 éves klasszis három gólt szerzett februárban, és mind a hét mérkőzését kezdőként játszotta végig. Kiemelkedő teljesítményével még a klub legendáját, Mohamed Szalah-t is maga mögé utasította a szavazáson – áll a klub honlapján.

A díj átvételekor Szoboszlai így nyilatkozott a Liverpool edzőközpontjában:

„Briliáns hónap volt mindannyiunk számára, és számomra is. Végre elértem azt a ritmust, amire vágytam, és szeretném ezt folytatni.”

Hozzátette, hogy a csapat előre tudta, hogy sok meccs vár rájuk februárban, ezért az volt a céljuk, hogy kihozzák a maximumot a hónapból – és ezt sikerült is teljesíteniük.

Szoboszlai két mérkőzésen is megkapta a Carlsberg mérkőzés legjobbja címet, és több kulcsfontosságú pillanatban is főszerepet játszott:

The best of a tireless month from Szobo 😮‍💨 @StanChart | #Ad pic.twitter.com/czSDxKGYj5

Amikor arról kérdezték, melyik volt a legemlékezetesebb mérkőzése a hónapban, Szoboszlai nem habozott:

„A Manchester City elleni meccset mondanám. Csapatként fantasztikusan játszottunk, és az, hogy egy gólpasszt adtam és egy gólt is szereztem, különösen emlékezetessé tette.”

Szoboszlai humorosan hozzátette, hogy bár ez sokak számára nagy teljesítménynek tűnhet, ha Szalah csinálja ugyanezt, az már „természetes” dolognak számít.

„Próbálom elérni azt a szintet, ahol Mo [Szalah] van a számokban, de ehhez valószínűleg két év kellene!” – tette hozzá nevetve. A Liverpool szurkolók különösen Szoboszlai fáradhatatlan munkabírását emelték ki, amelyet ő maga így kommentált:

„Mindenki ugyanazt kérdezi tőlem! Egyszerűen csak becsukom a szemem és csinálom. Ez szerintem fejben dől el. Ha tudom, hogy képes vagyok rá, akkor meg is tudom csinálni. Persze néha én is fáradtabb vagyok, de egy szezonban ez legfeljebb egyszer vagy kétszer fordulhat elő.”

“It was a brilliant month for all of us” 👊

Szobo has his say after winning the @StanChart Player of the Month 🙌 #Ad

— Liverpool FC (@LFC) March 15, 2025