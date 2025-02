Szalah elárulta, mi a titka, hogy 32 évesen is bombaformában játszik

Az egyiptomi támadó beszélt a Manchester City helyzetéről és a vasárnapi rangadóról is.

Mohamed Szalah pályafutása legjobb szezonját produkálja. A Premier League-ben 24 gól és 15 gólpassz a mérlege, csapata, a Liverpool pedig nagyon magabiztosan vezeti az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságot. Pláne azok után, hogy az Arsenal szombaton hazai pályán kikapott a West Hamtől, így vasárnap egy esetleges Manchester City elleni győzelemmel 11 pontra (!) nőne Arne Slot csapatának előnye a tabellán, igaz, egy mérkőzéssel többet játszva. A Liverpool pazar idényében kulcsfontosságú szerepe van az egyiptomi támadónak, akivel kapcsolatban még mindig nincs friss hír a szerződését illetően, amely nyáron lejár.

Szalah szombaton a német Sky Sportsnak adott egy interjút, amelyben a Jürgen Kloppal való kapcsolatáról is szót ejtett. A 32 éves sztár azt is elárulta, hogy a jó formájában bizony jelentős szerepe van a tapasztalatainak is.

„Régebben csak a saját játékomra koncentráltam, és a többieknek kellett hozzám alkalmazkodniuk. Most már én is próbálom megérteni a csapattársaim játékát. Nézem az edzéseiket, figyelem őket a pályán, és otthon is elemzem a játékukat, hogy jobban alkalmazkodhassak hozzájuk” – árulta el Szalah a Liverpool honlapjának adott interjújában, aki minden sorozatot figyelembe véve 29 találatnál és 20 asszisztnál jár már. Kiemelte azt is, hogy napi szinten dolgozik nemcsak fizikai állapotán, hanem mentális felkészültségén is, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa.

Az egyiptomi csatár kitért a Manchester City elleni rangadóra is. Külön kiemelte, bármennyire is tűnik úgy, hogy rossz formában lenne Guardiola csapata, bármikor képesek nyerni.

„A City mindig is a City marad. Az egyik legjobb edzőjük van a futballtörténelemben, fantasztikus játékosok alkotják a keretüket, és mindent megnyertek, amit klubszinten lehet. Mindig erős csapatot alkotnak, és bármikor képesek egy mérkőzést megfordítani.”

A Liverpool vasárnap 17:30-tól lép pályára a Manchester City ellen az Etihad Stadionban.