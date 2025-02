Oda a remény? Az Arsenal harmadjára kapott ki a szezonban

A Liverpool előnye vasárnap akár tizenegy pontra nőhet.

Azok után, hogy hét közben a Liverpool 2-2-es döntetlent játszott az Aston Villa otthonában a Premier League előrehozott fordulójában, az Arsenal nagy lehetőséget kapott, hogy öt pontra zárkózzon az éllovassal szemben. Azonban Mikel Arteta csapata nem tudta csökkenteni hátrányát Arne Slot legénységével szemben, ugyanis hazai pályán 1-0-ra kikapott a West Ham ellen az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 26. fordulójának szombati játéknapján. A mérkőzés egyetlen gólját Jarrod Bowen szerezte a 44. percben. Az észak-londoniak 21 próbálkozással zárták a mérkőzést, de csak kettő (!) talált kaput, így igazán veszélyes helyzetig nem sikerült eljutniuk.

