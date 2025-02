A sírból mentett pontot a Manchester United

A mérkőzés legvégén viszont megúszott egy tizenegyest Rúben Amorim csapata.

Az Everton és a Manchester United mérkőzésével indult az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 26. fordulójának szombati játéknapja. David Moyes, a Toffees menedzsere egykori csapata ellen irányíthatta jelenlegi együttesét, igaz annak már tizenkét éve, hogy ő volt az MU edzője. Viszont az Evertonhoz való visszatérése óta a liverpooli klub megtáltosodott, az előző öt PL-meccséből négyet megnyert és egy döntetlent játszott, azt is a Mersey-parti rangadón a Liverpool ellen. Ennek megfelelően a Toffees volt a jobb formában lévő együttes, olyannyira, hogy még a tabellán is a Manchester United előtt foglalt helyet.

Az Everton kezdte jobban a találkozót, a 19. percben Beto góljával sikerült megszerezni a vezetést. Még az első félidő végén kettőre nőtt a különbség, Abdoulaye Doucuré talált a kapuba a meccs 33. percében. Csapattársával, az első találat szerzőjével Marcus Rashford gólörömét elővéve ünnepeltek a Goodison Parkban.

Rúben Amorim csapata teljesen kilátástalan játékkal rukkolt elő, az első kaput eltaláló lövésre a 72. percig várni kellett. Ekkor Bruno Fernandes szerzett pazar gólt szabadrúgásból. Nyolc perccel később pedig egy újabb pontrúgás után tudott eredményes lenni az MU. A portugál középpályás ívelte a kapu előterébe a labdát, a védők kifejelték azt, de Ugarte elé keveredett, aki kapásból tüzelt a kapuba.

BRUNO FERNANDES WHAT A GOAL THAT IS. That is my Captain. I will go to war for him & with him any damn day. That is a peach.

We don’t deserve him. pic.twitter.com/Jwcfpi0fsC

— Adam (@AdamJoseph____) February 22, 2025