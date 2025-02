Klopp újra Liverpoolban? Szalah elszólta magát!

Az egyiptomi támadó arról is beszélt, hogy milyen különleges a kapcsolat közte és az egykori tréner között.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool szurkolói mindig is nagyra értékelték Jürgen Klopp kivételes hozzájárulását a klubhoz, és távozása mély nyomot hagyott a csapatban. Egy nemrégiben adott interjúban Mohamed Szalah betekintést nyújtott a korábbi menedzserrel fennálló kapcsolatukba. „Igen, többet, mint korábban” – erősítette meg Szalah a Sky Sports Germanynek adott nyilatkozatában, utalva arra, hogy kommunikációjuk gyakoribbá vált.

„Jó kapcsolatban vagyunk, az elmúlt hónapokban sokat üzengettünk egymásnak. Érdeklődött a családom felől, gratulált a teljesítményemhez, és örült a Ligakupa döntőbe jutásomnak – többek között. Azt is említette, mikor tervezi a következő látogatását…”

