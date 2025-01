Sporttörténelmi szerződést írt alá Haaland a Cityvel

Erling Haaland egy egészen elképesztő, kilenc és fél évre szóló szerződést kötött a Manchester Cityvel – számolt be róla a The Athletic.

Haaland 2027-ig volt elkötelezve a Cityhez a jelenlegi szerződése értelmében, de az új megállapodása szerint mostantól 34 éves koráig, 2034-ig marad a City játékosa olvasható.

Ez a rendkívül hosszú szerződés a sporttörténelem egyik legjövedelmezőbb megállapodása. A korábbi szerződésében szereplő kivásárlási záradékot eltávolították, így a Cityből való távozásához csillagászati ajánlatra lenne szükség.

🚨🔵 Erling Haaland has signed new deal at Manchester City valid until June 2034!

The agreement is valid for 9.5 years, as revealed by @David_Ornstein — with record salary for City 🇳🇴🤝🏻

ℹ️ There will be release clause valid from 2029 but only available at very high numbers. pic.twitter.com/yHOZrKymfm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2025