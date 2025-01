Hivatalos – a City csapott le a Bundesliga talizmánjára

Omar Marmoush, a Frankfurt egyiptomi csillaga a Manchester Citynél folytatja pályafutását, derült ki Fabrizio Romano csütörtök esti jelentéséből.

Napok óta levegőben lógott az üzlet az Eintracht Frankfurt, valamint a Premier League címvédője között. Végül január 16-án zárultak le a tárgyalások és a német gárda képviselői rábólintottak a 70 millió eurós manchesteri ajánlatra.

A transzferguru azt is tudni véli, hogy a bombaformában futballozó labdarúgó ötéves kontraktust ír alá a Citynél, tehát a személyes feltételek sem okozhatnak már akadályt a transzfer létrejöttében.

🚨🔵 Omar Marmoush to Manchester City, here we go! Deal in place with Eintracht Frankfurt after final round of talks.

Five year deal agreed with Egyptian forward who wanted to join Man City.

ℹ️👀 Vitor Reis, Khusanov… and now Marmoush. pic.twitter.com/FIzlss8AGs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2025