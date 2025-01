Guardiola tisztán látja, hogy miben kell javulnia a Citynek

A Manchester Citynek simán be kellett volna biztosítania volna a győzelmet a Brentford elleni Premier League-mérkőzésen, de ismét elszalasztották a lehetőséget..

Pep Guardiola a Brentford elleni döntetlent a csapata pontatlan befejezéseinek tudta be, miután eltékozoltak egy kétgólos előnyt.

Phil Foden kétszer is betalált a második félidőben, így a „Kékek” győzelemre álltak, ám Yoane Wissa és Christian Norgaard késői gólja tönkretette az ünneplést az utazó szurkolók számára. Az egy ponttal a City jelenleg a hatodik helyen áll, miközben továbbra is küzdenek a legjobb négy közé kerülésért.

„Nem kezeltük jól a 2-0-s állást, de 2-1-nél már igen” – kezdte Guardiola.

„De néha ez előfordul. [James] McAtee lövésénél, ha képzeletben egy plusz passzt ad, talán ott lezárják a meccset, de neki lőnie kellett, hogy megszerezze a harmadik gólt” – mondta.

„Savinhónak is volt egy akciója, ahol passzolhatott volna Erling [Haaland]-nak egy az egy ellen. Amit ma hiányoltam, az az, hogy nem hoztunk jó döntéseket a támadóharmadban, amikor lehetőségünk volt futni. Matheus [Nunes] az első félidőben, Erling, Savinho, Phil ismét” – emelte ki a spanyol.

„Talán más lett volna a végeredmény, de nekik is voltak lehetőségeik. A csatáraik nagyon jók. Elismerést adok nekik. A Brentford nagyon kemény ellenfél volt, különösen itt, de otthon is. De mi sok helyzetet hoztunk létre. 0-2-nél le kell zárni a meccset, de nincsenek meg a speciális játékosaink ahhoz, hogy az eredményt megvédjük a saját tizenhatosunkon belül. Nekünk labdabirtoklással kell megoldanunk” – mutatott rá az egyik problémára.

🚨🔵 Guardiola and Ortega after Man City’s 2-2 draw against Brentford. (@OptusSport) pic.twitter.com/kJbzsi2jzd

— EuroFoot (@eurofootcom) January 14, 2025