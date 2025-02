Slot az utolsó pillanatban változtatott a Liverpool felkészülésén

Vasárnap délután a Liverpool az Etihad Stadionban lép pályára, hogy megvívja az idei Premier League szezonjának egyik legfontosabb mérkőzését a nagy rivális Manchester City ellen.

Miután az Arsenal szombaton 1-0-s vereséget szenvedett londoni riválisa, a West Ham United ellen az Emirates Stadionban, a tét nem lehetne nagyobb a Liverpool számára a vasárnapi rangadó előtt.

Úgy tűnik, hogy ezt Arne Slot, a Vörösök vezetőedzője sem hagyta figyelmen kívül. A holland menedzser úgy döntött, hogy nagy változást eszközöl a csapata felkészülésében a nagy mérkőzés előtt.

Általában egy ilyen fontos mérkőzés előtt a játékosok keményen dolgoznak az edzéseken, hogy készen álljanak a lehető legjobb teljesítményt nyújtani, amikor megszólal a kezdősípszó.

Azonban a holland menedzser más megközelítést választott. A Liverpool sajtótájékoztatóját csütörtökre tette péntek helyett, hogy extra egy nap pihenőt biztosítson csapatának az Etihadba való utazás előtt.

