Arne Slot zöld utat adott egy új hátvéd szerződtetésére

Angol sajtóhírek szerint a Liverpoolnak ez lesz az egyik fő prioritása a nyári átigazolási időszakban.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool gőzerővel készül a nyári átigazolási időszakra. Az sem kizárt még, hogy a Vörösök három legnagyobb sztárja, Virgil van Dijk, Mohamed Szalah és Trent Alexander-Arnold is elhagyja a csapatot. Tudniillik mindhármójuk szerződése lejár a nyáron. Azonban ettől függetlenül is a Liverpool nyári prioritásai között szerepel egy top hátvéd szerződtetése – jelentette Fabrizio Romano. A döntést már teljes mértékben megvitatták és jóváhagyták az új menedzser, Arne Slot vezetésével.

A Vörösök hosszú távú stabilitást akarnak biztosítani a védelemben, így a fiatal, de már most is minőségi játékosok felkutatása a cél. A klub belső egyeztetésein teljes egyetértés alakult ki abban, hogy a következő szezonra egy elit szintű védő leigazolása elengedhetetlen. Korábban a Bournemouth bekkjéről, Dean Huijsenről lehetett sokat olvasni. A 19 esztendős holland játékos kivásárlási ára 55 millió font, és már jelentős PL-rutinnal rendelkezik.

A hírek szerint pedig Arne Slot kifejezetten kedveli a játékát, és az sem kizárt, hogy akkor is lépnek érte, ha VvD végül marad a Liverpoolban. A másik jelölt Micky van de Ven, a Tottenham 22 éves hátvédje, de vele kapcsolatban egyelőre kevesebb a pletyka, mint Huijsen esetében.

S ha már Liverpool és védelem. Virgil van Dijk szombaton arról beszélt a Sky Sportsnak, hogy a következő hetekben eldőlhet a jövője. Részleteket nem árult és nem is árulhat el, de teljes mellszéllességgel eltökélt a Vörösök iránt.

🚨 Van Dijk: “I can’t speak about talks with the club over contract but I can only say that I am fully committed to Liverpool”.

“I love the fans… let’s see what the future brings. As long as I’m calm, I think the rest of the world can stay calm”, told Sky Sports. pic.twitter.com/xRdivwKYND

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 22, 2025