Kerkez csapattársával pótolná Van Dijkot a Liverpool

Sőt, akkor is lehet, hogy mozgásba lendülnek érte, ha végül a holland védő marad a Vörösöknél.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool FC továbbra sem tud dűlőre jutni Virgil van Dijkkal a szerződéshosszabbítást illetően. A 33 éves védő kontraktusa a nyáron lejár, és bár folyamatosak a tárgyalások, egyelőre nincs megegyezés. A holland bekk alapember Arne Slot csapatában, sőt igazi vezére a Vörösöknek, azonban egyre több pletyka merül fel a távozásával kapcsolatban. Mint ahogyan a másik két lejáró szerződésű sztár, Mohamed Szalah és Trent Alexander-Arnold kapcsán is.

Bár Van Dijk korábban kijelentette, hogy továbbra is a legmagasabb szinten akar játszani, és reméli, hogy a Liverpoolnál maradhat, a klub nem akarja megvárni a döntését, és már most lehetséges helyettesek után néz. A potenciális utódok között szerepel Dean Huijsen neve is, az AFC Bournemouth 19 éves védőjéé. A spanyol-holland nemzetiségű bekk a Cherries egyik legígéretesebb játékosa, a szerződésében 55 millió fontos kivásárlási záradék szerepel. Már most elkápráztatta a Premier League-et, hiszen fiatal kora ellenére remek fizikális adottságokkal és higgadt labdakihozatallal rendelkezik, ráadásul két gólt is jegyzett már.

A hírek szerint pedig Arne Slot kifejezetten kedveli a játékát, és az sem kizárt, hogy akkor is lépnek érte, ha VvD végül marad a Liverpoolban. A másik jelölt Micky van de Ven, a Tottenham 22 éves hátvédje, de vele kapcsolatban egyelőre kevesebb a pletyka, mint Huijsen esetében.