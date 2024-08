„Simán kijutnánk az Olimpiára”

A britek több, mint negyede úgy vélekedik, hogy 4 év felkészüléssel olimpiai résztvevőkké válnának, és ott lehetenének a Los Angeles-i Olimpián!

A Párizsban rendezett Olimpia egyik legnagyobb szenzációját a török sportlövő, Yusuf Dikec okozta. A totálisan átlagos kinézetű, 50 fölött járó, immáron olimpiai ezüstérmes sportoló sikere Nagy-Britannia lakosságát is megihlette, sőt, önbizalommal töltötte el.

A YouGov által készített felmérés alapján ugyanis a brit lakosság 27 százaléka (!!!) vélekedik akképpen, hogy 4 év alázatos munkával a Brit Olimpiai Csapat tagjává válhatnak 2028-ra.

27% of Britons reckon that they could qualify for a sport at the 2028 Olympics, if they started training today

% saying they would definitely/probably qualify for…

10m Air Rifle: 15%

Archery: 13%

Badminton: 10%

Table tennis: 9%

Rowing: 7%

100m sprint: 6%

Road race: 6%

— YouGov (@YouGov) August 10, 2024