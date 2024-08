„Sosem szerettem igazán a teniszt”

Andy Murray visszavonult a profi tenisztől a párizsi olimpiai játékokon való kiesését követően, ahol Daniel Evans oldalán a férfi párosverseny negyeddöntőjéig menetelt.

Az amerikai Taylor Fritz és Tommy Paul voltak azok, akik véget vetettek a britek menetelésének a párizsi olimpián, és ezzel a 37 éves Murray pályafutása is véget ért.

A harmadik helyen kiemelt Fritz és Paul 6-2, 6-4-es győzelmet aratott, és ezzel biztosította helyét a párizsi elődöntőben.

Evans és Murray két drámai győzelmet is aratott a héten, az első fordulóban öt egymást követő meccslabdát hárítva győzték le a japán Taro Daniel és Kei Nishikori párost. A második fordulóban még több varázslatot mutattak be, amikor két meccslabdát hárítottak a belga Sander Gille és Joran Vliegen ellen.

Never even liked tennis anyway. — Andy Murray (@andy_murray) August 1, 2024

A Suzanne-Lenglen pálya hangos közönsége megpróbálta Evans-t és Murray-t egy újabb izgalmas fordításra buzdítani. Paul 5-2-nél adogatott a meccsért egy hosszadalmas játékban, amelyet Evans és Murray az ötödik bréklabdájukkal nyert meg. Fritz a második meccslabdájánál megtartotta az idegeit, és lezárta a negyeddöntőt, mielőtt mind a négy játékos megölelte egymást a háló előtt.

A skót a meccset és visszavonulását követően azt írta X-oldalára, sosem szerette igazán a teniszt. Erre pedig édesanyja is reagált, aki megosztva a posztot, azt kommentálta hozzá, hogy ő sem.

A háromszoros Grand Slam-bajnok és 46-szoros tornagyőztes Murray könnyek között búcsúzott a közönségtől.



2016 novemberében Murray lett az első brit játékos, aki világelsővé vált. Ezzel pedig rögtön ő lett a második legidősebb játékos, akinek összejött ez a bravúr John Newcombe mögött. Az ausztrál 30 évesen, 1974-ben teljesítette ezt a bravúrt.

Murray lett az első brit Grand Slam-bajnok egyesben Virginia Wade 1977 -es sikere óta a 2012-es US Openen. New Yorkban egy izgalmas, öt játszmás thrillerben küzdötte le Djokovicot.

A következő évben ő lett az első brit férfi wimbledoni bajnok Fred Perry 1936-os sikere óta, és ezzel véget vetett annak a 77 éves várakozásnak, hogy a nemzet hazai győztest avasson a füves pályás major versenyen.

Thank you, Sir Andy Murray 🇬🇧 The tennis legend leaves the court for the final time 😢#Paris2024 pic.twitter.com/tabhTyfmIT — Eurosport (@eurosport) August 1, 2024



A skót lett az első játékos, aki két olimpiai aranyérmet nyert egyesben (2012-ben és 2016-ban), miután a londoni döntőben Roger Federert, a Rio de Janeiró-i fináléban pedig Juan Martin del Potrót győzte le.

Emellett Laura Robson oldalán 2012-ben vegyes párosban ezüstérmet szerzett.

Murray az ATP Masters 1000-es versenyeken is tündökölt és összesen 14 címet szerzett a legmagasabb szinten. Ez az ötödik legtöbb cím a sorozat történetében (1990 óta). Csak Djokovic (40), Rafael Nadal (36), Federer (28) és Andre Agassi (17) szerzett nála többet.

A négygyermekes apa Djokovic, Nadal és Federer nagy riválisa is volt. Murray 29 győzelmet könyvelhetett el a ‘Nagy Hármas’ ellen, Djokovic és Federer ellen egyaránt 11-et, míg Nadal ellen hetet.

Murray összességében 739 győzelmet szerzett karrierje során. Ez a legtöbb győzelem brit teniszezőtől és a 14. legtöbb siker a sportág történetében.