Djokovic olimpiai álma egyre közelebb, meglepetésdöntő a női mezőnyben

Novak Djokovic bejutott az elődöntőbe a párizsi olimpia tenisztornájának csütörtöki versenynapján, Andy Murray viszont kiesett párosban, ezzel elbúcsúzott a profi sporttól.

A szerbek 24-szeres Grand Slam-győztes szupersztárja a negyeddöntőben a görög Sztefanosz Cicipaszt verte két szettben úgy, hogy a másodikban 0:4-ről, majd három játszmalabdát hárítva állt fel. Az elődöntőben majd a címvédő Alexander Zverevet búcsúztató olasz Lorenzo Musettivel csap össze. A másik ágon a spanyol Carlos Alcaraz és a kanadai Felix Auger-Aliassime találkozik.

