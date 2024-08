Imane Helif „mindenkit” beperel – a hírességeket sem kíméli

Az olimpiai bajnok bokszolónő keresetet adott be internetes zaklatás miatt, a beadványban továbbá szerepel J.K. Rowling és Elon Musk is.

Helif központi karaktere volt a párizsi játékoknak, miután kiderült, hogy 2023-ban megbukott a nemi teszten és kizárták az indiai vb-döntőről. Párizsban az első mérkőzésén mindössze 46 másodperc alatt technikai KO-val búcsúztatta Angela Carinit. Az olasz bokszoló úgy nyilatkozott, hogy „soha életében nem ütötték meg ilyen erősen”.

Az afrikai ökölvívó ezután többek között Hámori Lucát is búcsúztatta, és gond nélkül menetelt el a fináléig, ahol a kínai Yang Liu legyőzése sem okozott komoly problémát.

A Variety értesülése szerint a 25 éves olimpiai bajnok és jogi képviselői az ún. cyberbullying (internetes megfélemlítés, zaklatás) miatt feljelentést tett és keresetet adott be az X (korábbi Twitter) közösségi platform ellen.

A beadványban egyebek mellett panaszt tettek J.K. Rowling angol író, és Elon Musk, az X és a Tesla vezérigazgatója ellen is, azonban a francia törvények szerint ismeretlen tettesként nevezték meg őket.

Rowling a Carini elleni mérkőzés után posztolt:

Could any picture sum up our new men’s rights movement better? The smirk of a male who’s knows he’s protected by a misogynist sporting establishment enjoying the distress of a woman he’s just punched in the head, and whose life’s ambition he’s just shattered. #Paris2024 pic.twitter.com/Q5SbKiksXQ

— J.K. Rowling (@jk_rowling) August 1, 2024