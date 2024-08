Két ütéssel lerendezte ellenfelét a nemi teszten egy éve még elbukó bokszolónő

Nem tartott sokáig Angela Carini olimpiája. Az olasz ökölvívó a női félnehézsúlyúak nyolcaddöntőjében az algériai Imane Khelif ellen szállt ringbe.

Khelifet még a tavalyi indiai amatőr vb-döntő előtt tiltotta el a Nemzetközi Amatőr Ökölvívó Szövetség, miután zsinórban kétszer is megbukott a nemi teszten. Ezután a Nemzetközi Olimpiai Bizottság előbb kizárta a párizsi játékokról, majd nem sokkal később mégis engedélyezte neki az indulást. Az algériai mellett a taiwani színekben induló, 28 éves Lin Yu Ting is hasonlóan járt.

A nyolcaddöntő 46 másodperc után véget ért. Imane Khelif első ütésével megrengette Carinit, aki rögtön kézfeltartással jelezte a kék sarokban tartózkodó edzőinek, hogy valami nincs rendben.

Today, Angela Carini had her Olympics dreams shattered by Imane Khelif, a male boxer.

It is suspected that he BROKE HER NOSE.

Don’t let this pass quietly. MEN SHOULD NOT BE ALLOWED TO BEAT WOMEN FOR SPORT.

SAVE WOMEN’S SPORTS. pic.twitter.com/i5GMdgWrwb

