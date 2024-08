Az algériai bokszolónő jogi lépéseket tesz a rá zúduló gyűlöletkeltés miatt

Iman Helif panaszt nyújtott be az elmúlt két hét történései miatt. Tovább küzd az igazáért.

Talán már senkinek sem kell bemutatni Iman Helif nevét, ugyanis az elmúlt két hétben rengeteg cikk született az algériai bokszolónővel kapcsolatban. A 66 kilogrammosok mezőnyében olimpiai bajnoki címig jutó ökölvívó „okozta” a párizsi ötkarikás játékok egyik legnagyobb botrányát. Persze nem ő maga, hanem az őt körülvevő kérdések, kétségek és gyűlöletcunami, ami rázúdult az online térben.

Nem is véletlen, hogy Iman Helif végül hivatalos panaszt nyújtott be. A Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak reagálnia kell majd a történtekre, csakúgy mint az algériai szövetségnek, ugyanis az ő helyzete sok mindent megváltoztathat. Ennek apropójából Helif egy korábbi interjúban felszólította az internet közösségét, hogy fejezzék be ezt a hergelést és negatív kommentáradatot.

Imane Khelif has just announced that she is taking legal action for the harassment she has suffered pic.twitter.com/wRjNKkdQ4d

