A NOB kiállt Helif mellett; ezért lehet ott a nők mezőnyében Hámori Luca ellenfele

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) csütörtökön este közleményben védte meg azt a párizsi női boksztornán szereplő két sportolót, akiknek indulása hatalmas felháborodást váltott ki világszerte, mivel a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (IBA) tavaly kizárta őket a világbajnokságról túl magas tesztoszteronszintjük miatt.

Egyre nagyobb a botrány az algériai Imane Helif körül. A nők 66 kilogrammos mezőnyében versenyző bokszoló csütörtökön 46 másodperc alatt nyert olasz riválisa ellen, úgy, hogy Angela Carini bedobta a törölközőt, féltve az egészségét. Úgy nyilatkozott a meccs után, életében nem kapott akkora ütést, mint ott az első néhány pofon.

A negyeddöntőben Hámori Luca lesz Helif ellenfele, a magyar bokszoló elmondta, legyen férfi vagy nő, ő szeretné legyőzni őt. A Magyar Ökölvívó Szakszövetség már jelezte, hivatalos levélben tiltakozik a mérkőzés ellen és az algériai kizárása mellett.

Azonban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság csütörtök este közleményben jelezte, nem zárja ki Helifet és védelmébe vette a tajvani Lin Yu-tinget is, aki majd pénteken mutatkozik be. Több szövetség azért is kérte a NOB-ot ilyen drasztikus lépésre, mert tavaly a világbajnokságon mindkettejüket kizárták, ugyanis megbuktak a nemi teszteken, túl magas volt a tesztoszteronszintjük, így az IBA kizárta Helifet a döntő előtt.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság a közleményében azt írta a két versenyző évek óta szerepel a női mezőnyben, tavaly agresszió érte őket a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség részéről egy hirtelen meghozott döntés nyomán.

– írta a bizottság, mely azt is kiemelte, hogy Helifék a tavalyi vb előtt évekig szerepeltek női boksztornákon.

Az IBA elnöke, Umar Kremljov tavaly azt közölte, hogy mind a tajvani, mind az algériai bokszolónak XY kromoszómái vannak, tehát gyakorlatilag biológiailag férfiak (normális esetben a férfiaknak van Y kromoszómájuk, a nőknek két X kromoszómájuk van.)

A kromoszómán alapuló genetikai vizsgálat egészen 1999-ig volt érvényben. A női és az emberi jogok térnyerésének hatására a módszert számos bírálat érte, végül felhagytak vele, a sydney-i olimpia előtt már nem végeztek ilyen tesztet.

Azonban a NOB évekkel ezelőtt felfüggesztette a nemzetközi szövetséget és elvette tőle az olimpiai bokszversenyek rendezését, így az ötkarikás játékokon az ő szabályrendszerük van érvényben. A jogosultsági szabályok a tokiói játékokon alkalmazott szabályokra épülnek és menet közben nem lehet megváltoztatni azokat. Helif pedig három évvel ezelőtt is ott volt az olimpián. Akkor a negyeddöntőig jutott, majd a 2022-es vb-n második lett.

Isn’t it interesting how at the 2020 Olympics, when Imane Khelif lost to Kellie Harrington 🇮🇪 in the quarterfinals, literally no one accused her of being a man?

It’s almost as if brain dead right wing morons will hope on any conspiracy theory train pic.twitter.com/jH290S4L4K

— Algeria FC (@Algeria_FC) August 1, 2024