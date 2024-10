Sajtóhírek szerint Haaland már döntött a jövőjéről és elhagyja Angliát

Három év alatt három bajnoki cím Angliában, gólrekord és mindemellett pedig minden sorozatot megnyert a Manchester Cityvel.

Erling Haaland esete nagyon egyedi és különleges. A norvég csatár három szezont töltött el eddig a Manchester Citynél, de mindent megnyert és megdöntötte a Premier League gólrekordját is. Hovatovább, mióta ő ott van a City nyerte az összes bajnoki címet, így érthető lenne, ha lassan azt gondolná, új vizekre kell eveznie. Ráadásul az sem kizárt, hogy a sikeredző, Pep Guardiola 2025 nyarán elhagyja a PL-gigászt. Illetve Haaland sem tud egyelőre megegyezni csapatával az új szerződésről, mert ő szeretne bele egy nem mindennapi záradékot, de a Citynek ez nyilván kissé ellenére van.

Ezek az okok meg még néhány másik is az El Nacional információi szerint azt vetítheti előre, hogy a norvég gólgép – aki immáron hazája válogatottjának valaha volt legeredményesebb játékosa is – elhagyhatja Angliát. Haaland úgy érzi, lejárt az ideje a Szigetországban és várja őt Spanyolország, valamint feltehetően a Barcelona. A katalán gárda ugyanis régóta monitorozza Haalandot és mivel a pazar formában lévő Robert Lewandowski szerződése két év múlva lejár, így adná magát egy esetleg csatárigazolás. Persze a gránátvörös-kékeknek nagyon tágra kell nyitni a pénztárcájukat, ha szeretnék megszerezni majd a világ jelenlegi leghatékonyabb támadóját.

