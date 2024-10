Haaland csak egy feltétellel hajlandó hosszabbítani a Cityvel

Úgy fest, nem szeretne örökre lehorgonyozni Manchesterben.

Erling Haalandnak 2027-ig van szerződése a Manchester Cityvel. A norvég csatár korunk egyik legfélelmetesebb fizikumával és leghatékonyabb mutatóival rendelkező támadója. Nem véletlen, hogy az összes európai topcsapat szeretné a soraiban tudni. Megdöntötte már a Premier League gólrekordját, ebben az idényben is felállított egy csúcsot, ugyanis korábban soha senki nem szerzett négy forduló alatt 9 találatot, jelenleg 6 meccsnél 10-nél jár a PL-ben.

A Manchester Cityben minden sorozatot figyelembe véve már 100 gólja van, és Cristiano Ronaldóval holtversenyben a leggyorsabban érte el a centenáriumi mérföldkövet egy csapatnál, a portugál klasszis is 105 meccs alatt jutott eddig a Real Madridban.

Ezt úgymond azért szeretné a norvég csatár, hogy mozdítható legyen, ha esetleg csapatot akar váltani és ne 500 millió eurós záradék szerepeljen a papíron. Ez az összeg pedig sok csapatnál megteremtené a lehetőséget arra, hogy idővel megszerezze a fiatal támadót, aki most még maradni akar és hosszú távra tervez, de ki tudja, mi lesz később.

Az FC Barcelona egyébként már figyeli Haaland helyzetét és szeretnék majd Katalóniába csábítani őt.

🚨 Erling Haaland is set to sign a new contract with Manchester City but he wants a £100m release clause added.

(Source: @TEAMtalk) pic.twitter.com/5Zmgq39DAK

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 4, 2024